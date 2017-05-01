Ana Sayfa | DÃœNYA 01/05/2017 11:20

Trump uyardÄ± Kuzey Kore ile savaÅŸta milyonlarca insan Ã¶lebilir

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n zamanda fÃ¼ze denemesi yapan Kuzey Kore ile savaÅŸÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± durumunda milyonlarca insanÄ±n Ã¶leceÄŸini sÃ¶yledi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programÄ±na son vermemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma ihtimalini dÄ±ÅŸlamadÄ±.Amerikan CBS televizyonuna verdiÄŸi mülakatta baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk 100 gününün deÄŸerlendiren Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini sürdürmesinin ülkesini 'çok da mutlu etmeyeceÄŸini' söyledi.Trump, 'Bunun bir askeri müdahale anlamÄ±na mÄ± geleceÄŸi' sorusuna, "Bilmiyorum. GöreceÄŸiz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Mülakat sÄ±rasÄ±nda Trump'a, seçim kampanyasÄ±na vaat ettiÄŸi gibi Çin'i "kur manipülatörü" olarak nitelendirip niterlendirmeyeceÄŸi de soruldu.Tump'Ä±n bu soruya cevabÄ±, "SeçildiÄŸim anda bunu yapmayÄ± durdurdular" oldu.

MÄ°LYONLARCA KÄ°ÅžÄ° ÖLEBÄ°LÄ°R

ABD BaÅŸkanÄ±, daha sonra sarfettiÄŸi sözlerle de özellikle Kuzey Kore konusÄ±nda Çin ile iÅŸbirliÄŸine önem verdiÄŸini ve bu iÅŸbirliÄŸini tehlikeye atmak istemediÄŸini vurguladÄ±: "Kuzey Kore belki de ticaretten daha önemli bir konu. Evet, ticaret önemli. Ama büyük bir savaÅŸta belki de milyonlarca kiÅŸi ölsün mü? Bu durum ticareti gölgede bÄ±rakÄ±yor.Trump, Kuzey Kore'yi dizginlemeye yönelik giriÅŸimleri "bir satranç müsabakasÄ±na" benzetti, Çin'in Kuzey Kore'yi, nükleer silah sahibi olma arzusundan vazgeçmeye ikna etmesini umduÄŸunu söyledi.

ÇOK UYANIK BÄ°RÄ°, MUTLAKA DURDURULMALI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CBS televizyonuna verdiÄŸi mülakatta Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u da "çok uyanÄ±k biri" olarak nitelendirdi.Kim Jong-Un'un çok genç bir yaÅŸta ülkesini yönetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Trump, Kuzey Kore'nin mutlaka durdurulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

 

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