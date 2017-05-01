O bÃ¶lgede PYD'lilerin 3 katÄ± yabancÄ± asker bulunuyor

ABD'nin PYD bayraklÄ± tanklarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na konuÅŸlandÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yabancÄ± askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Türkiye'deki sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na yönelik terörist saldÄ±rÄ±larla dikkatlerin çevrildiÄŸi yerlerden ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Akçakale Ä°lçesi'nin karÅŸÄ±sÄ±nda, terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD denetimindeki Telabyad'da bulunan yabancÄ± ülke askerlerinin sayÄ±sÄ±, YPG'lilerin üç katÄ±na yükseldi.

TOMAHAWK FÜZELERÄ° VAR

ABD, Ä°ngiltere, Fransa ve Alman askerlerin bulunduÄŸu Telabyad'da, geçmiÅŸte Ürdün ve Suudi Arabistan ordusunda görev yapan paralÄ± askerler de PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± YPG'lilerin saflarÄ±nda keskin niÅŸancÄ± olarak yer alÄ±yor. Ä°stihbarat birimlerinin yakÄ±ndan takip ettiÄŸi geliÅŸmelere göre, yabancÄ± asker sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± Telabyad'da, tank ve aÄŸÄ±r silahlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Tomahawk füzesi de bulunuyor.

2015'TE PYD'NÄ°N DENETÄ°MÄ°NE GEÇTÄ°

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n merkezi konumundaki Suriye'nin Rakka kentine 90 kilometre mesafedeki Akçakale'nin komÅŸusu olan, yoÄŸun olarak Arap kökenlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 100 bin nüfuslu Telabyad, 2012 yÄ±lÄ±nda Esad rejiminden Özgür Suriye Ordusu'na, ardÄ±ndan deÄŸiÅŸik gruplarÄ±n hakimiyetine girdi. 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk günlerinde DEAÅž'Ä±n kontrolüne geçen Telabyad, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda ise el deÄŸiÅŸtirerek terör örgütü PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± YPG denetimine girdi. Ä°lk günlerde Telabyad'Ä±n gerçek sahiplerine bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± ve YPG'nin çekileceÄŸi ileri sürüldü. Ancak aradan geçen zaman içerisinde dönmelerine izin verilmeyen Arap kökenlilerin evlerine Kobani, Rasulayn ve Haseke kentlerinden getirilen Kürt kökenli Suriyeli'ler yerleÅŸtirildi.