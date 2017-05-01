Ä°skoÃ§ya'da 1 MayÄ±s'Ä± festival havasÄ±nda kutladÄ±lar

Ä°skoÃ§ya'da Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri 1 MayÄ±s'Ä± denize girerek kutladÄ±lar

Ä°skoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce öÄŸrenci, sabah gün aÄŸarÄ±rken Atlas Okyanusu'nda yüzdü. DünyanÄ±n en iyi üniversitelerinden Oxford'da da Cherwell Nehri'ne köprüden atlandÄ±, kalabalÄ±klar dans gösterileri izledi.

FESTÄ°VAL HAVASINDA 1 MAYIS

Tüm dünyada dev gösterilerle kutlanan 1 MayÄ±s, BirleÅŸik KrallÄ±k'taki üniversitelerde festival havasÄ±nda geçiyor. Ä°skoçya'daki St. Andrews Üniversitesi öÄŸrencileri, 1 MayÄ±s'ta daha gün aÄŸarmadan Atlas Okyanusu'na girdi. 'MayÄ±s BatÄ±ÅŸÄ±' adÄ±yla geleneksel olarak her yÄ±l yapÄ±lan yüzme festivalinin aynÄ± zamanda ÅŸans getirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Sabaha karÅŸÄ± çekilen fotoÄŸraflarda bazÄ± öÄŸrencilerin çÄ±rÄ±lçÄ±plak denize girdiÄŸi görülüyor.

OXFORD'DA DA RENKLÄ° GÖRÜNTÜLER VARDI

Yeryüzündeki en iyi üniversiteler arasÄ±nda yer alan Oxford'da da bu Sabah yine renkli görüntüler vardÄ±.YüzyÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir 1 MayÄ±s'Ä±n dans edilerek kutlandÄ±ÄŸÄ± Oxford Üniversitesi'nde, binlerce öÄŸrenci ve kent sakini Magdalen College önünde gün aÄŸarÄ±rken toplandÄ±. DoyasÄ±ya eÄŸlenen kalabalÄ±k, çeÅŸitli dans gösterilerini izledi.Üniversitede her yÄ±l 1 MayÄ±s'ta öÄŸrenciler derse girmeyip kutlamaya katÄ±lÄ±yor.