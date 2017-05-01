Kanada'nÄ±n genÃ§ baÅŸbakanÄ±nÄ±n Ã§oraplarÄ± kutsal tÃ¶rene damgasÄ±nÄ± vurdu

Kanada BaÅŸkanÄ± Trudeau'nun giydiÄŸi Ã§oraplar yapÄ±lan Khalsa GÃ¼nÃ¼'nde Ã§ok konuÅŸuldu

Kanada'nÄ±n genç baÅŸbakanÄ± Justin Trudeau ülkesinde yaÅŸayan Sih inancÄ±na sahip KanadalÄ±larÄ±n kutsal günü olan Khalsa Günü kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±.Toronto'da gerçekleÅŸen kutlamalarda Trudeau'ya kÄ±lÄ±ç hediye edildi. AyakkabÄ±larÄ±n çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törene Trudeau'nun renkli çoraplarÄ± damga vurdu. Trudeau'nun kabinesinde Savunma BakanÄ± olarak görev yapan Harjit Sajjan da sih inancÄ±na mensup. Sihizm 15. YüzyÄ±lda ortaya çÄ±kan ve Kuzey Hindistan'da yaÅŸamÄ±ÅŸ bir gurunun öÄŸretilerini temel alan tektanrÄ±cÄ± bir inanÄ±ÅŸ. bugün dünyada 23 milyondan fazla inananÄ± bulunuyor.