Ana Sayfa | DÃœNYA 01/05/2017 21:12

YPG'li terÃ¶ristler TÃ¼rkiye'yi gÃ¶zetlerken fotoÄŸraf Ã§ekildiler

rus askerleri

Rus askerlerinin konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Afrin bÃ¶lgesinde YPG'li terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye'yi gÃ¶zetledikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Hatay ve Kilis arasÄ±nda Türkiye'ye sÄ±nÄ±rÄ± bulunan ve YPG'nin iÅŸgal ettiÄŸi Afrin bölgesine Rus askerlerinin zÄ±rhlÄ± araçlar ve aÄŸÄ±r silahlarla girdikleri gün içinde gündeme bomba gibi düÅŸtü.YPG'liler tarafÄ±ndan sevinçle karÅŸÄ±lanan Rus askerleri, burada teröristlerle kol kola poz vermiÅŸti.Sosyal medyada Rus askerleri ile YPG'lilerin ortaklÄ±klarÄ±na dair yeni görüntüler paylaÅŸÄ±ldÄ±.FotoÄŸraflarda Rus askerleri, YPG'lilerin mevzilerinden Türkiye'yi gözetlerken görülüyor. Öte yandan, Münbiç ve Tel Abyad'da ABD bayraÄŸÄ± çeken YPG'lilerin, Rus askerlerin geliÅŸinin ardÄ±ndan Afrin'deki bazÄ± tepelere de Esad bayraÄŸÄ± çektikleri görüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ä°skoÃ§ya'da Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri 1 MayÄ±s'Ä± denize girerek kutladÄ±lar

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O bÃ¶lgede PYD'lilerin 3 katÄ± yabancÄ± asker bulunuyor

ABD'nin PYD bayraklÄ± tanklarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na konuÅŸlandÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yabancÄ± askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±