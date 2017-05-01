YPG'li terÃ¶ristler TÃ¼rkiye'yi gÃ¶zetlerken fotoÄŸraf Ã§ekildiler

Rus askerlerinin konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Afrin bÃ¶lgesinde YPG'li terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye'yi gÃ¶zetledikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Hatay ve Kilis arasÄ±nda Türkiye'ye sÄ±nÄ±rÄ± bulunan ve YPG'nin iÅŸgal ettiÄŸi Afrin bölgesine Rus askerlerinin zÄ±rhlÄ± araçlar ve aÄŸÄ±r silahlarla girdikleri gün içinde gündeme bomba gibi düÅŸtü.YPG'liler tarafÄ±ndan sevinçle karÅŸÄ±lanan Rus askerleri, burada teröristlerle kol kola poz vermiÅŸti.Sosyal medyada Rus askerleri ile YPG'lilerin ortaklÄ±klarÄ±na dair yeni görüntüler paylaÅŸÄ±ldÄ±.FotoÄŸraflarda Rus askerleri, YPG'lilerin mevzilerinden Türkiye'yi gözetlerken görülüyor. Öte yandan, Münbiç ve Tel Abyad'da ABD bayraÄŸÄ± çeken YPG'lilerin, Rus askerlerin geliÅŸinin ardÄ±ndan Afrin'deki bazÄ± tepelere de Esad bayraÄŸÄ± çektikleri görüldü.