Ana Sayfa | DÃœNYA 01/05/2017 22:25

Hamas sadece bu sebeple Filistin devletini tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

hamas

Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi, Hamas'Ä±n 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dÃ¶nÃ¼lmesi halinde Filistin devletini tanÄ±yacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n Siyasi Büro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, hareketin yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açÄ±kladÄ±.MeÅŸal, Hamas'Ä±n 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dönülmesi halinde Filistin devletini tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu açÄ±klama aynÄ± zamanda Filistin'de 2 devletli çözüme de Hamas'Ä±n yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ± anlamÄ±na geliyor."SavaÅŸÄ± deÄŸil özgürlük istiyoruz" diyen MeÅŸal, Ä°srail devletini ise tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. MeÅŸal ""Hamas, Filistinli mülteciler meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü giriÅŸim ve projeyi reddetmektedir. Geri dönüÅŸ hakkÄ±, ne ilga edilir ne de eksiltilir." dedi. UluslarasÄ± kuruluÅŸlar ve ABD, Ä°srail tarafÄ±nÄ± Filistin'de iki devletli bir yapÄ±ya ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak Ä°srail, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dönmeyi reddediyor.

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