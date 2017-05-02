CumhurbaÅŸkanÄ± 21 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± olacak

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 21 MayÄ±s'ta AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, Çankaya KöÅŸkü'nde, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± devam ederken açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Yüksek Seçim Kurulu'nun 27 Nisan'da halk oylamasÄ± kesin seçim sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KurtulmuÅŸ, Türkiye'de yeni yönetim modelinin kabul edilmesiyle bir adÄ±m daha atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bundan sonra hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bu yeni yönetim sisteminin gerektirdiÄŸi uyum yasalarÄ±yla ilgili adÄ±mlarÄ± atacaklarÄ±nÄ± ifade eden KurtulmuÅŸ, "Daha önce de ifade edildiÄŸi gibi TBMM'de uyum yasalarÄ±nÄ±n çÄ±kartÄ±lmasÄ± sürecinde Meclis'teki partilerle sÄ±kÄ± bir iÅŸbirliÄŸi ve diyalog halinde Türkiye'nin hayrÄ±na olacak bu yeni yönetim modelinin gerektirmiÅŸ olduÄŸu bütün bu uyum yasalarÄ±nÄ± en güzel ÅŸekilde konsensüs içinde çÄ±karabilmek için gayret etmek istiyoruz. Bu bakÄ±mdan bütün partilere kapÄ±mÄ±zÄ±n açÄ±k olduÄŸunu ifade etmek isterim." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n AK Parti'ye dönüÅŸü

KurtulmuÅŸ, yeni dönemin ortaya koyduÄŸu en önemli geliÅŸmelerden birisinin de cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n partisi ile olan iliÅŸkilerinin kesilmemesi olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Bu çerçevede CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kurucusu ve doÄŸal lideri olduÄŸu AK Parti’ye geçiÅŸiyle ilgili sürecin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KurtulmuÅŸ, ÅŸöyle devam etti:

"Bugün önce AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, daha sonra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan kararla bu süreç baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve 21 MayÄ±s'ta AK Parti Kongresi'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ± için düÄŸmeye basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Öncelikle hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± diliyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n partimizin genel baÅŸkanÄ± olmasÄ± bu adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±yla gerçekleÅŸecek. Bugün saat 13.00'te SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n öncelikle partiye yeniden üye olmasÄ±yla ilgili bir toplantÄ± yapÄ±lacak ve böylece bu süreç tamamlanmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. Türkiye yeni yönetim modelinin gerektirdiÄŸi adÄ±mlardan birisini de atmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. Ben, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n partiye dönüÅŸü ve yapÄ±lacak kongrede genel baÅŸkan oluÅŸuyla AK Parti kadrolarÄ±nda büyük bir sinerjinin ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±, AK Parti seçmenlerinin bu süreçte motive olacaklarÄ±nÄ± bir kez daha söylemek isterim."