New York'taki 1 MayÄ±s gÃ¶sterilerinde Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

ABD'nin baÅŸkenti New York'ta 1 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶steriler sonucunda 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ülke genelinde "Göçmensiz Gün Grevi" adlÄ± gösteriler nedeniyle çok sayÄ±da göçmen iÅŸe gitmedi.New York'ta daha önce olaysÄ±z geçen 1 MayÄ±s gösterilerinde bu sene ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göçmen karÅŸÄ±tÄ± kararnameleri ile ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ä°daresinin (ICE) göçmenlere yönelik sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±ndan dolayÄ± olaylar çÄ±ktÄ±.Göstericiler, ICE'nin gözaltÄ± merkezlerine finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle JP Morgan Chase ve Wells Fargo bankalarÄ±nÄ±n önünde eylem yaptÄ±.New York Polis TeÅŸkilatÄ± (NYPD) SözcülüÄŸü, kentteki gösterilerde en az 14 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

New York meydanlarÄ±ndaki gösteriler

Kentin Washington, Union ve Foley meydanlarÄ±nda da geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± gösteriler yapÄ±ldÄ±.Foley MeydanÄ±'ndaki gösteri olaysÄ±z sona erdi. New York Belediye BaÅŸkanÄ± Bill de Blasio'nun da konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± ve birçok müzisyenin sahne aldÄ±ÄŸÄ± programÄ±, Time dergisinin bu yÄ±l "DünyanÄ±n En Etkili 100 KiÅŸisi" arasÄ±nda gösterdiÄŸi genç Filisinli Müslüman kadÄ±n Linda Sarsour sundu.

Eylemlerin hedefinde bankalar ile büyük gÄ±da ve giyim maÄŸazalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra göçmenlik politikalarÄ± nedeniyle BaÅŸkan Trump vardÄ±.Trump'Ä± destekleyen küçük bir grup da önce Union MeydanÄ±'nda, daha sonra ise Foley MeydanÄ±'nda 1 MayÄ±s'Ä± kutlayan gruplara karÅŸÄ± gösteri düzenledi.