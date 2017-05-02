Almanya'da 1 MayÄ±s olaylÄ± geÃ§ti

Almanya'da 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde olaylar Ã§Ä±ktÄ±

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin ve çeÅŸitli kentlerde 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü dolayÄ±sÄ±yla düzenlenen gösterilerde çÄ±kan olaylar nedeniyle çok sayÄ±da kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Türklerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kreuzberg semtindeki Oranienplatz MeydanÄ±'nda sol gruplarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla toplanan binlerce kiÅŸi, Reichenberger Caddesi ve Pannier Caddesi'nden Spreewaldplatz MeydanÄ±'na kadar yürüdü.Göstericilerin bir bölümünün yüzlerini kapattÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda polislere bazÄ± binalardan ve yürüyüÅŸe katÄ±lanlar tarafÄ±ndan ÅŸiÅŸe ve maytap atÄ±ldÄ±.

YürüyüÅŸün sona erdiÄŸi Spreewaldplatz MeydanÄ±'nda da polislerle göstericiler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Polis, ÅŸiÅŸe fÄ±rlatan göstericilere müdahale ederek çok sayÄ±da kiÅŸiye gözaltÄ± iÅŸlemi uyguladÄ±.YoÄŸun güvenlik önlemleri eÅŸliÄŸinde düzenlenen yürüyüÅŸte polislere helikopter de havadan destek verdi, ekipler çok sayÄ±da kamerayla da kayÄ±t yaptÄ±.

Berlin Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, göstericilerin polise sopalarla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bu kiÅŸilere karÅŸÄ± biber gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve müdahalede bulunulduÄŸu bildirildi.Gösteride Berlin ve diÄŸer eyaletlerden 5 bin 400 polisin görev aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Halle kentinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar gösteri yaptÄ±

Saksonya eyaletinin Halle kentinde de yüzlerce aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±nÄ±n yoÄŸun güvenlik önlemleri eÅŸliÄŸinde gösteri yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Çok sayÄ±da kiÅŸinin de karÅŸÄ±t gösterilere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, protestocularla polis arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. 5 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarda güvenlik güçlerinin biber gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±, göstericilerden de yaralananlar olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Thüringen eyaletinin Apolda kentinde de 100 ila 150 aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±nÄ±n polise taÅŸ ve meÅŸalelerle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Olayda yaklaÅŸÄ±k 100 aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Stuttgart kentinde sol gruplarÄ±n düzenlediÄŸi gösteri sÄ±rasÄ±nda da bir kadÄ±n polisin göstericilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayarak yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.