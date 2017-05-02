Alman gazetesinin o haberine Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±ndan jet yanÄ±t

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, seÃ§im kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bulunduÄŸu Lancashire'da, Frankfurter Allgemeine Zeitung'un dÃ¼nkÃ¼ baskÄ±sÄ±ndaki haberle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ile geçen hafta Londra’daki BaÅŸbakanlÄ±k ofisinde bir araya geldiÄŸini belirten May, bunun ardÄ±ndan hem kendisi hem de Juncker'in görüÅŸmeyi "yapÄ±cÄ±" diye nitelendirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.Alman gazetesindeki iddialarla ilgili, "Bence bunlar Brüksel dedikodularÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunan May, "Ancak bu Brexit müzakerelerinin zaman zaman zorlu geçeceÄŸini de gösteriyor. Ä°ngiltere için en iyi anlaÅŸmayÄ± saÄŸlamak, güçlü ve istikrarlÄ± bir liderlikle mümkün olacak." diye konuÅŸtu.

"BaÅŸka galakside yaÅŸÄ±yor"

Alman gazetesinin haberinde Juncker'in May ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan, "(Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi) 10 Numara'yÄ± 10 kat daha ÅŸüpheyle terk ettim." dediÄŸi öne sürülmüÅŸtü.

Haberde Juncker’in, May için "BaÅŸka bir galakside yaÅŸÄ±yor." dediÄŸi, AB Komisyonu yetkililerinin de May’in Brexit için herhangi bir planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve müzakerelere gerçekçi yaklaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündükleri iddia edilmiÅŸti.

Haberde, Juncker’in, May’in AB’den ayrÄ±lÄ±rken Ä°ngiltere'nin tek kuruÅŸ ödemek zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesiyle ÅŸoke olduÄŸu da öne sürülmüÅŸtü.

"May, Ä°ngiltere'yi uçurumun kenarÄ±na götürüyor"

Ä°ngiliz ana muhalafet partisinin Gölge Brexit BakanÄ± Keir Starmer da Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberiyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Haberdeki iddialarÄ±n Brüksel'den sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü belirten Starmer, "Bu sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±n maksadÄ± ne olursa olsun, May'in katÄ± ve kendini beÄŸenmiÅŸ yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'yi Brexit müzakerelerinde uçurumun kenarÄ±na götürme tehlikesi olduÄŸunu gösteriyor." görüÅŸünü paylaÅŸtÄ±.