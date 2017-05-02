ABD uyardÄ± Avrupa'ya seyahat edecekler dikkat

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Avrupa'ya yÃ¶nelik seyahat uyarÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

AçÄ±klamada, "Fransa, Rusya, Ä°sveç ve Ä°ngiltere'de düzenlenen ve haberlerde geniÅŸ yer bulan saldÄ±rÄ±lar, terör örgütleri DEAÅž, El Kaide ve bunlarÄ±n uzantÄ±sÄ± olan gruplarÄ±n, Avrupa genelinde terör saldÄ±rÄ±larÄ± planlayabileceÄŸini ve bu planlarÄ± uygulayabileceÄŸini gösterdi." ifadesine yer verildi.AçÄ±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Avrupa genelindeki terör tehditlerine karÅŸÄ± uyardÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bu uyarÄ±nÄ±n 1 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olduÄŸu kaydedildi.Avrupa ülkelerinin teröre karÅŸÄ± mücadele etmesine raÄŸmen ABD'nin Avrupa'da farklÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n düzenlenebileceÄŸi yönünde kaygÄ±sÄ± olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n dikkatli olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, özellikle turistlerin sÄ±kça ziyaret ettiÄŸi bölgelerin, ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ±n, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinin ve devlet dairelerinin muhtemel hedefler olabileceÄŸine iÅŸaret edilerek, özellikle yaz aylarÄ±nda bu bölgelere yapÄ±lacak ziyaretlerde dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.