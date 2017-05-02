Ruslar Karadeniz'de batan geminin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya, Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda batan hayvan gemisi iÃ§in araÅŸtÄ±rma ve kurtarma amacÄ±yla Seliger ve SB-739 isimli gemileri gÃ¶nderdi

Ä°stanbul- Kilyos açÄ±klarÄ±nda 27 Nisan günü Togo bayraklÄ± canlÄ± hayvan gemisi Youzarsif ile çarpÄ±ÅŸÄ±p aÄŸÄ±r yara alan ve 3 saat sonra 18 mil açÄ±kta batan Rus istihbarat gemisi Liman için Rusya Deniz Kuvvetleri'nin en önemli araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi Seliger ve yeni nesil kurtarma gemisi 60 metre uzunluÄŸundaki SB-739 gönderildi. Rus denizcilik kaynaklarÄ±, gemilerde bulunan ekiplerin Rus istihbarat gemisi Liman'daki hassas cihazlarÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtiyor. Gerekirse geminin tamamÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

GEREKÄ°RSE TAMAMI ÇIKARILACAK

Rus denizcilik kaynaklarÄ±, gemilerde bulunan ekiplerin Rus istihbarat gemisi Liman'daki hassas cihazlarÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±, derinliÄŸin ve Karadeniz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n zorlu olduÄŸunu belirterek gerekirse geminin tamamÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± üzerine çalÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. Rus donanmasÄ±nda görev yapan Liman 1990'dan 2010'a kadar Akdeniz'de önemli görevlerde bulundu. Liman Yugoslavya'ya yapÄ±lan NATO askeri operasyonlarÄ± da Adriyatik Denizi'nden yakÄ±ndan izledi. Bu arada Türk makamlarÄ± batan Liman istihbarat gemisinin uluslararasÄ± sularda olduÄŸu için Rus hükümetinin batÄ±ÄŸÄ±n araÅŸtÄ±rma ve çÄ±karmaya hakkÄ± olduÄŸunu, henüz bir yardÄ±m talebinde bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gemilerin bölge olduÄŸunun bildiÄŸini belittiler.27 Nisanda Kilyos'un 18 mil açÄ±ÄŸÄ±nda Togo bayraklÄ± canlÄ± hayvan gemisi Youzarsif ile yoÄŸun siste çarpÄ±ÅŸan Rus DonanmasÄ± istihbarat gemisi Liman, mürettebatÄ± KÄ±yÄ± Emniyeti ve Türk donanmasÄ± tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ktan 3 saat sonra, saat 14.48 sÄ±ralarÄ±nda batmÄ±ÅŸtÄ±.