Ana Sayfa | DÃœNYA 02/05/2017 13:51

Ä°nÅŸaat kazÄ±sÄ±nda bulunan Rus generalin kÄ±lÄ±cÄ± nerede

rus general

Ardahan'da yapÄ±lan inÅŸaat kazÄ±sÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan Rus generalin tabutunda kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± tarihÃ§ilerin dikkatini Ã§ekti. Rus tarihÃ§iler, askeri geleneklere gÃ¶re generalin kÄ±lÄ±cÄ±yla gÃ¶mÃ¼lmesi gerektiÄŸini ancak kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±n olmamasÄ±nÄ±n dikkatlerinden kaÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

Ardahan'da bulunan Rus general dünya basÄ±nÄ±nda yer almaya devam ediyor. Rus NTV televizyonu geçtiÄŸimiz günlerde Ardahan'da bulunan Rus Tümgeneral Geyman'a ölümünden bir süre önce pÄ±rlantalÄ± bir kÄ±lÄ±ç hediye edildiÄŸi iddia edildi. 1878 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve mezarÄ± bozulmayan general ile ilgili dünyanÄ±n gözü Türkiye'de.Rus NTV televizyonu, Ardahan'da inÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan ve Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'Ä±n olduÄŸu düÅŸünülen tabutun içinden generale ait pÄ±rlantalÄ± kÄ±lÄ±cÄ±n nereye kaybolduÄŸunu sordu.Konuyu gündeme getiren Rus televizyonu, Tümgeneral Geyman'Ä±n 1878 yÄ±lÄ±nda tifüs hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine ve askeri törenle topraÄŸa verildiÄŸine iÅŸaret ederek, "Ama kimse nerede topraÄŸa verildiÄŸini bilmiyordu" ifadelerini kullandÄ±.Rus televizyon yorumuna ÅŸöyle devam etti: "Muhtemelen bulunan meçhul mezar ünlü generale ait. Rus tarihçiler çok ilginç bir detaya da deÄŸindi. Mesele ÅŸu ki, general pÄ±rlantalÄ± kÄ±lÄ±cÄ±yla (askeri geleneklere göre) topraÄŸa verilmeliydi. Bu silah ödülü ölümünden kÄ±sa bir zaman önce kendisine sunulmuÅŸtu. Her zaman kÄ±lÄ±cÄ±yla gezerdi, fakat mezarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸerli bir eÅŸyasÄ± tabutun içinde yoktu."

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