HÄ±zlÄ± tren raydan Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

Almanya'da meydana gelen kazada hÄ±zlÄ± tren raydan Ã§Ä±ktÄ±. Kaza sonucunda 2 yolcu yaralandÄ±

Almanya'nÄ±n Dortmund ÅŸehrinde hÄ±zlÄ± tren raydan çÄ±ktÄ±. Kazada 2 yolcu yaralandÄ±.Düsseldorf'tan Berlin'e giden yüksek hÄ±zlÄ± tren ICE'nin, Dortmund merkez istasyonuna az mesafe kala arkadaki iki vagonunun raydan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kazada iki yolcu yaralanÄ±rken, yaralÄ±lardan biri Ruhr Nachrichten Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KazanÄ±n sebebinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için bütün merkez istasyon seferlere durduruldu. Trenin raydan çÄ±kÄ±ÅŸ sebebiyle ilgili ise herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Tren Ä°daresi raydan çÄ±kan vagonlarÄ± yeniden raya koymak için vinçlerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iletti. Raydan çÄ±kan tren büyük hasar alÄ±rken, kazanÄ±n ciddi olmasÄ± sebebiyle bölgede tren ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n birkaç gün duracaÄŸÄ± belirtildi.