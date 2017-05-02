AynÄ± hastanede 54 yÄ±l tedavi gÃ¶ren eski asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ngiltere'de James Morris isimli eski asker 54 yÄ±l tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

James Morris isimli hasta 1962 yÄ±lÄ±nda kÄ±rÄ±k bacaÄŸÄ± için hastaneye gitmiÅŸ ve ameliyat masasÄ±nda kalp krizi geçirince bir daha evine dönememiÅŸti.

Ameliyat sonrasÄ±nda bitkisel hayata giren Morris, daha sonra Ä°skoçya'nÄ±n Kuzey Lanarkshire bölgesinde bulunan Airdrie kentindeki Wester Moffat Hastanesi'ne götürüldü.Morris 75 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Morris Ä°ngiltere'de hastanede en uzun kalan hasta olarak kayÄ±tlara geçti.

Morris'in 62 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Karl Morris, hastane görevlilerinin tek bir hastanede bu kadar uzun kalan bir hastanÄ±n ÅŸimdiye kadar görülmediÄŸini söylediklerini aktardÄ±.

Morris hastaneye kabul edildiÄŸinde 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Üç kelime söyleyebiliyordu

Karl Morris "YÄ±llar içinde onunla iletiÅŸim bulma yolu bulduk. Zihnen oradaydÄ± ama hepimizle iletiÅŸim kuramÄ±yordu. Üç kelimeyi söylemeyi yeniden öÄŸrenmiÅŸti. Ev, bar ve atlar. Onu Ä°ngiltere'de tatillere çÄ±karÄ±yorduk. Hastanede onun barlarÄ± çok sevdiÄŸini bildikleri için bazen bara da götürüyorlardÄ±" dedi.

James Morris Ä°skoçya'nÄ±n Cameronians olarak bilinen tüfek alayÄ±nda görev yaparken Almanya'da bir araba kazasÄ±nda yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Morris'in kazada burnu ve uyluk kemiÄŸi kÄ±rÄ±ldÄ± ancak ameliyat sÄ±rasÄ±nda beyninin bir kÄ±smÄ± iÅŸlevini yitirdi.

Wester Moffat Hastanesi'ndeki kÄ±demli hemÅŸire Helen Ryan "Jimmy'nin ailesine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. Bir hastanede bu kadar uzun süre zaman geçiren Jimmy pek çok kiÅŸinin hayatÄ±na dokundu. O iyi bir dert ortaÄŸÄ± ve harika bir karakterdi. Bu koÄŸuÅŸtaki herkes tarafÄ±ndan özlenecek" dedi.

Hastane Morris'in ilk iki yÄ±l baÅŸka hastanedeki tedaviden sonra hastanelerine geldiÄŸini teyit etti.

Ä°ngiltere'nin Ulusal SaÄŸlÄ±k Sistemi (NHS) sözcüsü hiçbir devlet hastanesinde bu kadar uzun kalan birinin daha bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Karl Morris NHS'ye müteÅŸekkür olduklarÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ± hastanede geçiren bir adama verilen tedavinin mükemmel olduÄŸunu söyledi.

Karl Morris "Genç engelli insanlarÄ±n geldiÄŸi bir koÄŸuÅŸtu ve yÄ±llar içinde sayÄ±sÄ±z hasta ve personelin gelip gittiÄŸini gördük. Onun hayatÄ±nÄ± son haftaya kadar en doyurucu biçimde yaÅŸamasÄ± için elimizden geleni yaptÄ±k".