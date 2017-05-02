Ana Sayfa | DÃœNYA 02/05/2017 16:25

Rusya gÃ¼nlerdir cayÄ±r cayÄ±r yanÄ±yor

Zabaykalye

Rusya'nÄ±n Zabaykalye bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hala devam ediyor

Rusya'nÄ±n doÄŸusundaki Zabaykalye bölgesinde yer alan 7 farklÄ± ilçede orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. Günlerdir devam eden yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.Rusya, ülkenin doÄŸusunda yer alan Zabaykalye bölgesindeki Krasnochikoisky, Olovyannikovsky, Petrovsk-Trans Baykal, Khilok, Ulyotovsky ve Mogoçinskiy ilçelerinde meydana gelen yangÄ±nlarla mücadele ediyor. YangÄ±nlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 hafta önce havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ancak hala kontrol altÄ±na alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Rusya Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu ilçelerde çÄ±kan yangÄ±nlarÄ±n 5 bin 820 hektarlÄ±k bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, itfaiye ekiplerinin yangÄ±nlarÄ± kontrol altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 252 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan söndürülmeye çalÄ±ÅŸan yangÄ±nlarÄ±n, yerleÅŸim bölgelerine sÄ±çrama riskinin azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. AyrÄ±ca, itfaiye ekiplerine ait 5 yangÄ±n söndürme uçaÄŸÄ±nÄ±n da bölgede çalÄ±ÅŸmalara ara vermeden devam ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Mogoçinskiy ilçesindeki 45 hektarlÄ±k alanda yangÄ±nÄ±n bugün çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren BakanlÄ±k, yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Öte yandan, Zabaykalye bölgesinde olaÄŸanüstü hal ilan edildi.

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