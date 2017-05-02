Ana Sayfa | DÃœNYA 02/05/2017 16:47

Merkel ve Putin'in 2 yÄ±l sonra SoÃ§i gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

Angela Merkel

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in SoÃ§i'de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 2 yÄ±l sonra ilk kez geldiÄŸi Soçi'de Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile görüÅŸüyor. Rus liderin Soçi'deki konutunda gerçekleÅŸtirilen görüÅŸmede terörle mücadele, Orta DoÄŸu'daki durum ve Minsk AnlaÅŸmalarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± gibi önemli uluslararasÄ± konular ele alÄ±nÄ±yor. Putin, görüÅŸmenin baÅŸlarÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda Merkel'e Soçi'ye geldiÄŸi için teÅŸekkür ederek, Ukrayna ve Suriye'nin yanÄ± sÄ±ra ikili iliÅŸkilerin en önemli problemleri konuÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.Merkel ise, Vladimir Putin ile Libya'daki durumun yanÄ± sÄ±ra Rusya-Almanya iliÅŸkilerini görüÅŸeceklerini dile getirdi.

Rusya tarafÄ±ndan görüÅŸmelere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergei Lavrov, Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±larÄ± Yuri Ushakov ve Vladislav Surkov katÄ±lÄ±yor. DÄ±ÅŸ Politika ve Güvenlik PolitikasÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Christoph Hoysgen, Mali ve Ekonomik PolitikasÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Lars-Hendrik Roller ve Avrupa PolitikasÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Uwe Korzepius da görüÅŸmelere katÄ±lmak üzere Merkel'le Soçi'ye geldi.Merkel, son olarak iki yÄ±l önce 10 MayÄ±s 2015'te Rusya'ya gelmiÅŸ, görüÅŸmede Rusya'nÄ±n AB ile iliÅŸkileri ve Ukrayna krizi ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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