Irak TÃ¼rkmenleri Federasyonu Avrupa'da 2. KurultayÄ±nÄ± GerÃ§ekleÅŸtirdi

Irak TÃ¼rkmen Milletvekili Niyazi MimaroÄŸlu ve TÃ¼rkmeneli AraÅŸtÄ±rma Merkezi BaÅŸkanÄ± Dr. CÃ¼neyit MengÃ¼â€™nÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla, Avrupaâ€™daki Irak TÃ¼rkmenleri Federasyonuâ€™nun ikinci kurultayÄ± Danimarkaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kopenagâ€™da 10 sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve TÃ¼rkmen dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti.

Kurultay Kuran’dan okunan bir ayet ile baÅŸladÄ±, sonrasÄ±nda Tekafül HayÄ±r Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Yurtan KervancÄ±’nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla devam etti. OybirliÄŸiyle kurultayÄ±n divan heyetine Dr. Cüneyit Mengü baÅŸkan, Necati KÄ±lÄ±nçÄ± ve Åžükran KayacÄ± yardÄ±mcÄ± olarak seçildi. GeçmiÅŸ dönem federasyon baÅŸkanÄ± olarak Sündüs Abbas yapÄ±lan faaliyet ve karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan engellerden bahseden bir konuÅŸma yaptÄ±. Sundu.

IraklÄ± Türkmen Milletvekili Niyazi MimaroÄŸlu da Türkmeneli sahasÄ±nda son Kerkük olaylalarÄ±na deÄŸinerek, geliÅŸmelerin Türkmen siyasetçilerin gelecek planlarÄ±nÄ± nasÄ±l etkileyeceÄŸi hakkÄ±nda bilgi verdi.

OybirliÄŸiyle yeni dönem federasyon baÅŸkanÄ± olarak Sündüs Abbas seçildi ve yeni yönetim kurulu heyeti oylama sonu Yurtan KervancÄ±, Ahmet Karanaz, Ahmet Hürmüzlü ve MunazÄ±l SebzecioÄŸlu esasi üye olarak ve Remzi Casim, Sadullah Hamit, YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžakir ve Abbas Kasap yedek üye olarak seçildi. Seçim sonrasÄ± gelecek dönem proje ve öneriler aynÄ± zamanda uygulama yöntemleri tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Kurultay sonunda federasyon BaÅŸkanÄ± Sündüs Abbas, Milletvekili Niyazi MimaroÄŸlu ve Dr. Cüneyit Mengü’ye gösterdikler ilgi ve desteklerinden dolayÄ± birer onur plaketi takdim etti. AynÄ± zamanda idari heyet geçmiÅŸ dönemi her türlü engellere raÄŸmen baÅŸarÄ±yla yönettiÄŸi için Sündüs Abbas’a bir onur plaketi verdi. AynÄ± akÅŸam kurultay sonrasÄ± Kopenag’da bulunan Tükmenler görüÅŸüldü, Afkarhura Sitesi Müdürü Amir Karanaz, Türkmen Milletvekili Niyazi MimaroÄŸlu ve Dr. Cüneyit Mengü halkÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.