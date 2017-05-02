DAEÅž'ten peÅŸ peÅŸe saldÄ±rÄ±lar 7 Irak askeri Ã¶ldÃ¼

DAEÅž tarafÄ±ndan Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucunda 7 Irak askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 12 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Terör örgütü DEAÅž, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Irak ordusuna ait mevzilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±. Askeri kaynaklar, DEAÅž'Ä±n pazar günü ve bugün gerçekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lar sonucu 7 Irak askerinin öldüÄŸünü, 12 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bugün, DEAÅž militanlarÄ± Suriye-Ürdün sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yer alan Irak'Ä±n Rutba kasabasÄ±nda saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdi. Kaynaklar, saldÄ±rÄ± sonucu 4 Irak askerin öldüÄŸünü 4 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Terör örgütünün pazar günü Rutba'nÄ±n kuzeyindeki Akkashat bölgesinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da ise 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ ve 8 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.i.