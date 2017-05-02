FransayÄ± kana bulayacaklardÄ± yakalandÄ±lar

Fransa'daki operasyonlarda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Fransa'nÄ±n üç farklÄ± bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, terör saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu gerekçesiyle 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.BFM televizyon kanalÄ±, adli kaynaklara dayandÄ±rarak verdiÄŸi haberde, Rouen kenti ile Roanne ve Villeneuve d'Ascq kasabalarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸinin 16 ile 25 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸunu duyurdu.Terörle mücadele ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, iki adet uzun namlulu tüfek ve iki adet tabanca bulundu.GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n, terör saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduklarÄ± ifade edildi.