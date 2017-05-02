YPG'lilere ait olan Afrin bÃ¶lgesinde Rusya bayraklarÄ± dalgalanÄ±yor

TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Afrin BÃ¶lgesi'nde konuÅŸlanan Rus askerleri binalara bayraklarÄ±nÄ± astÄ±

Afrin'den Türkiye'nin hudut karakoluna taciz ateÅŸi açan YPG'lilere TSK misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Teröristlere ait bazÄ± binalar, Türk topçusu tarafÄ±ndan yoÄŸun ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ancak sÄ±cak çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye kÄ±sa sürede Rus askerleri intikal etti. Bir süredir Afrin'de YPG'lilere kalkan olan Ruslar, YPG'nin vurulan binalarÄ±nda teftiÅŸ yaptÄ±ktan sonra, bu binalara Rus bayraÄŸÄ± çekti.RuslarÄ±n ve teröristlerin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüntülerde, YPG'nin flamasÄ± ile Rusya bayraklarÄ±nÄ±n birlikte dalgalandÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

RUS ASKERÄ° TERÖRÄ°STLERLE EL ELE

ÇeÅŸitli Suriye ve Kürtçe yayÄ±n yapan internet sitelerinde yer alan fotoÄŸraflarda, bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±nda Rusya bayraÄŸÄ± ile YPG'nin flamasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu görülüyor. Afrin'den paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda Rus askerleri, yüzü kar maskesiyle gizli ve üzerinde terör örgütü elebaÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± armalÄ± üniforma giymiÅŸ YPG'liler birlikte görülüyor.