Ana Sayfa | DÃœNYA 02/05/2017 21:13

YPG'lilere ait olan Afrin bÃ¶lgesinde Rusya bayraklarÄ± dalgalanÄ±yor

rusya

TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Afrin BÃ¶lgesi'nde konuÅŸlanan Rus askerleri binalara bayraklarÄ±nÄ± astÄ±

Afrin'den Türkiye'nin hudut karakoluna taciz ateÅŸi açan YPG'lilere TSK misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Teröristlere ait bazÄ± binalar, Türk topçusu tarafÄ±ndan yoÄŸun ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ancak sÄ±cak çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye kÄ±sa sürede Rus askerleri intikal etti. Bir süredir Afrin'de YPG'lilere kalkan olan Ruslar, YPG'nin vurulan binalarÄ±nda teftiÅŸ yaptÄ±ktan sonra, bu binalara Rus bayraÄŸÄ± çekti.RuslarÄ±n ve teröristlerin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüntülerde, YPG'nin flamasÄ± ile Rusya bayraklarÄ±nÄ±n birlikte dalgalandÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

RUS ASKERÄ° TERÖRÄ°STLERLE EL ELE

ÇeÅŸitli Suriye ve Kürtçe yayÄ±n yapan internet sitelerinde yer alan fotoÄŸraflarda, bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±nda Rusya bayraÄŸÄ± ile YPG'nin flamasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu görülüyor. Afrin'den paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda Rus askerleri, yüzü kar maskesiyle gizli ve üzerinde terör örgütü elebaÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± armalÄ± üniforma giymiÅŸ YPG'liler birlikte görülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi

FransayÄ± kana bulayacaklardÄ± yakalandÄ±lar

Fransa'daki operasyonlarda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±

DAEÅž'ten peÅŸ peÅŸe saldÄ±rÄ±lar 7 Irak askeri Ã¶ldÃ¼

DAEÅž tarafÄ±ndan Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucunda 7 Irak askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 12 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Angela Merkel

Merkel ve Putin'in 2 yÄ±l sonra SoÃ§i gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in SoÃ§i'de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±