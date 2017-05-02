Kremlin'den Putin ile ErdoÄŸan kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitri Peskov, SoÃ§i'ye gelecek olan ErdoÄŸan'Ä±n Putin ile Ã¶nemli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Bugün Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'i aÄŸÄ±rlayan ve Suriye konusunu masaya yatÄ±ran Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, yarÄ±n da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± aÄŸÄ±rlayacak.Kremlin BasÄ±n Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile ErdoÄŸan'Ä±n Soçi'deki görüÅŸmelerinde askeri teknik iÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin konularÄ± detaylÄ± bir ÅŸekilde ele alacaklarÄ±nÄ± bildirdi.Peskov, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "YarÄ±n Soçi'ye Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan geliyor, çok önemli bir görüÅŸme gerçekleÅŸecek" ifadesini kullandÄ±.Peskov sözlerine ÅŸu ÅŸekilde devam etti: "Türk tarafÄ± Suriye sorununu ve askeri teknik iÅŸbirliÄŸi dahil olmak üzere ikili iÅŸbirliÄŸini görüÅŸmek istediÄŸini dile getirdi. AynÄ± zamanda diÄŸer uluslararasÄ± ve bölgesel konularda da fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±lacak." Gazetecilerin "S-400 sistemlerinin sevkiyatÄ± ve Türkiye için kredi konularÄ±na deÄŸinilecek mi?" sorusu üzerine Peskov, "Askeri teknik iÅŸbirliÄŸi detaylÄ± biçimde görüÅŸülecek" cevabÄ±nÄ± verdi. - Moskova