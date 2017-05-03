Amerikan B-1 savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± Ã¼zerinde uÃ§tu

Amerika'ya ait B-1 savaÅŸ uÃ§aklarÄ± bir haftada iki kez Kore YarÄ±madasÄ± Ã¼zerinde uÃ§tu. ABD, Kuzey Kore'ye gÃ¶zdaÄŸÄ± vermiÅŸ oldu

Amerikan B-1 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n son bir hafta içinde iki kez Kore YarÄ±madasÄ± üzerinde uçarak Kuzey Kore yönetimine gözdaÄŸÄ± verdiÄŸi belirtildi.Amerikan CNN kanalÄ±nda yer alan ve adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Pentagon yetkililerine dayandÄ±rÄ±lan haberde, ABD'nin Kore YarÄ±madasÄ±na yönelik güncel askeri eylemlerine iliÅŸkin bilgiler yer aldÄ±.

Söz konusu uçuÅŸlarÄ±n ilkinin 26 Nisan'da 2 adet B-1, ikinci uçuÅŸun ise pazartesi günü yine 2 adet B-1 savaÅŸ uçaÄŸÄ±yla gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirten Pentagon yetkilileri, bu uçuÅŸlarÄ±n önceden planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tansiyonu fazla yükseltmemek için duyurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Pazartesi günkü uçuÅŸta, ABD'ye ait Guam adasÄ±ndaki Andersen Hava Üssü'nden kalkan uçaklarÄ±n Japon ve Güney Kore savaÅŸ uçaklarÄ±yla ortak bir ÅŸekilde Kore YarÄ±madasÄ± üzerinde uçtuÄŸu belirtildi.

Pyongyang'a göre "askeri provokasyon"

Öte yandan Pyongyang yönetimi her iki uçuÅŸun da "askeri provokasyon" olduÄŸunu iddia eden bir açÄ±klama yaptÄ± ve bu uçuÅŸlarÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AçÄ±klamada bu tür "provokatif" adÄ±mlarÄ±n, "zaten hassas dengelere sahip yarÄ±madadaki durumu nükleer bir savaÅŸa daha da yaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" iddia edildi.

ABD, 2016 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda ve aynÄ± yÄ±lÄ±n eylül ayÄ±nda 4. ve 5. nükleer denemelerini yapan Kuzey Kore'ye gözdaÄŸÄ± vermek için bu dönemlerde de B-1 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ± Kore YarÄ±madasÄ± üzerinde uçurmuÅŸtu.