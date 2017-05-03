Ana Sayfa | DÃœNYA 03/05/2017 08:40

Ivanka Trump yeni kitabÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlara tavsiyeler verecek

Ivanka Trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump'Ä±n yeni kitabÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. KadÄ±nlar hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla babasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±duyurarak tepki toplayan Ivanka bu kitabÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlara tavsiyeler veriyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± ve danÄ±ÅŸmanÄ± Ivanka Trump'Ä±n çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlara tavsiyelerinden oluÅŸan yeni kitabÄ± piyasaya çÄ±ktÄ±.Ivanka Trump'Ä±n, "Penguin Random House" tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (ÇalÄ±ÅŸan KadÄ±nlar: BaÅŸarÄ±nÄ±n KurallarÄ±nÄ± Yeniden Yazmak) baÅŸlÄ±klÄ± kitabÄ± 2 MayÄ±s'tan itibaren ülke genelinde kitabevlerinde daÄŸÄ±tÄ±ma verildi.

KitabÄ±nda babasÄ± Donald Trump'tan öÄŸrendiklerini de okurlarÄ±yla paylaÅŸan Trump, iÅŸ hayatÄ±nda ailenin önemine vurgu yaparak kariyer tavsiyelerine odaklanÄ±yor.Trump ayrÄ±ca çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlara stresle baÅŸ etmenin ve baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ kadÄ±nÄ± olmanÄ±n yollarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.Ivanka Trump, 2009 yÄ±lÄ±nda da "Trump KartÄ±: Hayatta ve Ä°ÅŸte Kazanma Oyunu" baÅŸlÄ±klÄ± bir kitap çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

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