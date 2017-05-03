BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imini kaybeden Clinton bakÄ±n kimleri suÃ§ladÄ±

Donald Trump'Ä±n kazanan taraf olduÄŸu baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde Demokrat Partinin adayÄ± olarak katÄ±lan Hillary Clinton, seÃ§imin 8 KasÄ±m yerine 27 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± halinde kazanabileceÄŸini savunarak Rusya ile FBI'Ä±n suÃ§u olduÄŸunu sÃ¶yledi

BaÅŸkanlÄ±k seçimini kaybettikten sonra en sert eleÅŸtirisi yapan Clinton, seçimi kaybetmesini FBI ve Rusya'ya baÄŸladÄ±.Clinton, seçimini kaybettikten sonra ilk canlÄ± yayÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±, New York'taki "KadÄ±nlar için KadÄ±nlar" etkinliÄŸinde CNN televizyonundan Christiane Amanpour'a yaptÄ±.Seçimi kaybettiÄŸi için kiÅŸisel olarak sorumluluÄŸu üstlendiÄŸini belirten Clinton, seçimin normal tarihinden 12 gün önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± halinde kazanabileceÄŸini öne sürdü.

"Seçim 27 Ekim'de yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ± baÅŸkanÄ±nÄ±z olacaktÄ±m"

Sahip olduÄŸu zorluk, sorun ve eksikliklerin farkÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Clinton, "Seçim 27 Ekim'de yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ± baÅŸkanÄ±nÄ±z olacaktÄ±m." dedi.FBI BaÅŸkanÄ± Jim Comey'in 28 Ekim'de Kongreye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubun ve Rus Wikileaks'in kendisi için oy verme eÄŸiliminde olmayan halkÄ±n kafasÄ±nda ÅŸüphelere neden olduÄŸunu iddia eden Hillary Clinton, bunun da sandÄ±ÄŸa yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Putin'e "ABD baÅŸkanlÄ±k seçimine müdahale" suçlamasÄ±

Clinton ayrÄ±ca, seçimi kaybetmesinde Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in rolü olduÄŸunu ileri sürerek, "Kesinlikle seçimimize müdahale etti." ifadesini kullandÄ±.Putin'in hem kendisine zarar vermek hem de rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'a yardÄ±m etmek için müdahalede bulunduÄŸu görüÅŸünü savunan Clinton, "Rusya'nÄ±n harika bir ülke olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bence Rus halkÄ±nÄ±n olaÄŸanüstü derecede yetenekli olduÄŸunu ve kötü yönetildiÄŸini düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.