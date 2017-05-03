FlaÅŸ NATO askeri konvoyuna intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de NATO askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi

Yetkililer, bir saldÄ±rganÄ±n yerel saatle 08.00 sularÄ±nda bomba yüklü araçla ABD BüyükelçiliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geçen NATO konvoyuna yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸini açÄ±kladÄ±.SaldÄ±rganÄ±n bombayÄ± infilak ettirmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduÄŸu duyuruldu.BombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan araçlarÄ±n hangi ülkeye ait olduÄŸu henüz bilinmiyor.Henüz saldÄ±rÄ±yÄ± üstlenen olmadÄ±.