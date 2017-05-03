Ana Sayfa | DÃœNYA 03/05/2017 09:16

GÃ¼nlerdir konuÅŸulan ikiliden TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik ÅŸok suÃ§lama

Maria Jimena Rico ve Shaza Ä°smail Ä°brahim

Ä°ngiltere'de aranan ve Ä°stanbul'da bulunan lezbiyen Ã§ift TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± ÅŸok bir suÃ§lamada bulundu

Ä°ngiltere'de yaÅŸayan Ä°spanyol Maria Jimena Rico ile MÄ±sÄ±rlÄ± sevgilisi Shaza Ä°smail Ä°brahim, ölüm döÅŸeÄŸinde yatan Shaza'nÄ±n annesini görmek için Londra'dan ayrÄ±ldÄ±. Ancak Dubai'ye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nda hiç beklemedikleri bir sürprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Shaza'nÄ±n babasÄ± "Annen aÄŸÄ±r hasta" diyerek kÄ±zÄ±nÄ± kandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Annenin saÄŸlÄ±k durumu iyiydi.

Dubai'den Gürcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'e uçan Ä°kiliyi takip eden baba, lezbiyen iliÅŸki yaÅŸayan kÄ±zÄ±na yeni bir tuzak kurdu. Baba Gökhan, Gürcistan'dan Londra'ya uçmayÄ± bekleyen kÄ±zlarÄ±n pasaportlarÄ±nÄ± çaldÄ± ve yÄ±rttÄ±.

Habertürk gazetesinin haberine göre bunun üzerine çift, Türkiye'ye kaçak olarak giriÅŸ yaptÄ±. Gönderildikleri Ä°spanya'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen çift, Gürcistan'dan Türkiye'ye yürüyerek geçtikten sonra Samsun'da pasaportlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± söylediler.

Daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan ikili, bu kez Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Türkiye'de 3 gün gözaltÄ±nda tutulduklarÄ±nÄ± iddia eden kÄ±zlar, "Bunda lezbiyen olmamÄ±zÄ±n etkisi olduÄŸuna inanÄ±yoruz" ifadesini kullandÄ±lar.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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