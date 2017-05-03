Ana Sayfa | DÃœNYA 03/05/2017 11:37

Ã‡arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama TÃ¼rklerin evet demesi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi deÄŸiÅŸtirmedi

Angela Merkel

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, referandum oylamasÄ± sonucundan evet Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini deÄŸiÅŸtirmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Almanya'da yayÄ±mlanan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Türkiye'de yeniden idam cezasÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe girmesi durumunda Avrupa BirliÄŸi ile yürütülen üyelik müzakerelerin temelsiz hale geleceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Merkel, Almanya'da eylül ayÄ±nda düzenlenecek parlemento seçimlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilerin Türklere çifte vatandaÅŸlÄ±k verilmemesi yönünde seçim kampanyasÄ± düzenlemesinin ise kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. Merkel, Almanya'da yaÅŸayan Türklerin önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n 'evet' oyu vermesinin çifte vatandaÅŸlÄ±k konusundaki görüÅŸlerini deÄŸiÅŸtirmediÄŸini aktardÄ±. 

'ELEÅžTÄ°RMEKTE ÖZGÜRÜM' 

Merkel, “BaÅŸbakan olarak Türkiye'de gözlemledikleri endiÅŸe verici geliÅŸmeleri açÄ±kça dile getirmede tamamen özgür olduÄŸunu ve bunun sadece kamuoyu önünde deÄŸil ama doÄŸrudan Türk hükümetiyle yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeler için de geçerli olduÄŸunu” ifade etti. Alman Spiegel Online haber sitesi, Merkel'in açÄ±klamasÄ±nÄ± 'temkinli' olarak nitelendirdi. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
NATO askeri konvoyu

NATO askeri konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±nda NATO askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sonucunda 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi

Maria Jimena Rico ve Shaza Ä°smail Ä°brahim

GÃ¼nlerdir konuÅŸulan ikiliden TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik ÅŸok suÃ§lama

Ä°ngiltere'de aranan ve Ä°stanbul'da bulunan lezbiyen Ã§ift TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± ÅŸok bir suÃ§lamada bulundu

nato askeri konvoyu

FlaÅŸ NATO askeri konvoyuna intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de NATO askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi