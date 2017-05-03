Ã‡arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama TÃ¼rklerin evet demesi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi deÄŸiÅŸtirmedi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, referandum oylamasÄ± sonucundan evet Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini deÄŸiÅŸtirmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Almanya'da yayÄ±mlanan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Türkiye'de yeniden idam cezasÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe girmesi durumunda Avrupa BirliÄŸi ile yürütülen üyelik müzakerelerin temelsiz hale geleceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Merkel, Almanya'da eylül ayÄ±nda düzenlenecek parlemento seçimlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilerin Türklere çifte vatandaÅŸlÄ±k verilmemesi yönünde seçim kampanyasÄ± düzenlemesinin ise kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. Merkel, Almanya'da yaÅŸayan Türklerin önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n 'evet' oyu vermesinin çifte vatandaÅŸlÄ±k konusundaki görüÅŸlerini deÄŸiÅŸtirmediÄŸini aktardÄ±.

'ELEÅžTÄ°RMEKTE ÖZGÜRÜM'

Merkel, “BaÅŸbakan olarak Türkiye'de gözlemledikleri endiÅŸe verici geliÅŸmeleri açÄ±kça dile getirmede tamamen özgür olduÄŸunu ve bunun sadece kamuoyu önünde deÄŸil ama doÄŸrudan Türk hükümetiyle yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeler için de geçerli olduÄŸunu” ifade etti. Alman Spiegel Online haber sitesi, Merkel'in açÄ±klamasÄ±nÄ± 'temkinli' olarak nitelendirdi.