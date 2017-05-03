Ana Sayfa | DÃœNYA 03/05/2017 11:48

NATO askeri konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

NATO askeri konvoyu

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±nda NATO askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sonucunda 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcülerinden Nacib DaniÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bomba yüklü aracÄ±n ABD'nin Kabil BüyükelçiliÄŸinin yakÄ±nÄ±ndan geçen, AmerikalÄ± askerleri taÅŸÄ±yan konvoya yaklaÅŸarak infilak ettirildiÄŸini söyledi.SaldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade eden DaniÅŸ, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Konvoydaki bir aracÄ±n kÄ±smen tahrip olduÄŸunu vurgulayan DaniÅŸ, ABD askerlerinden kayÄ±p olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.hazÄ±rladÄ±

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nato askeri konvoyu

FlaÅŸ NATO askeri konvoyuna intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de NATO askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi