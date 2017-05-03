KÃ¶mÃ¼r madenine patlama 40'tan fazla iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda

Ä°ran'Ä±n kuzey eyaletlerinden GÃ¼listan'a baÄŸlÄ± AzerÅŸehr kentindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 40'Ä± aÅŸkÄ±n iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±

Ä°ran Ä°ÅŸçi Haber AjansÄ±'na (ILNA) konuÅŸan Ä°ran KÄ±zÄ±layÄ± Arama Kurtarma Birimi BaÅŸkanÄ± Åžahin Fethi, AzerÅŸehr'deki "Zemestan Yurt" madeninde öÄŸle saatlerinde bir patlama olduÄŸunu söyledi.

Patlama sonucu 40'tan fazla madencinin göçük altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸini belirten Fethi, kurtarÄ±lan 6 iÅŸçinin hastaneye sevk edildiÄŸini aktardÄ±.KÄ±zÄ±lay yetkilisi, kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± için tüm imkanlarÄ±n seferber edildiÄŸini söyledi.Öte yandan basÄ±na açÄ±klamada bulunan bir eyalet yetkilisi de patlamanÄ±n gaz sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle meydana geldiÄŸini ifade ederek, "Patlama, nöbet deÄŸiÅŸimi saatine denk geldiÄŸinden, göçük altÄ±nda kalan madencilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸunu tahmin ediyoruz." dedi.