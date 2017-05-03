Ana Sayfa | DÃœNYA 03/05/2017 20:21

Trump Filistin ve Ä°srail'in barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalamasÄ±nÄ± istiyorum dedi

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Filistin ve Ä°srail'in barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalamasÄ± istediÄŸini duyurdu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Filistin ile Ä°srail'in beraber çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek istediÄŸini bildirdi.

"Biz iki devletli çözüm temelinde bir barÄ±ÅŸ istiyoruz"

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ise, "Ä°srail'in, topraklarÄ±mÄ±zdaki iÅŸgalini sona erdirme zamanÄ± gelmiÅŸtir. Biz iki devletli çözüm temelinde bir barÄ±ÅŸ istiyoruz." dedi.

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