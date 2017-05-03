Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May AB'yi bakÄ±n neyle suÃ§ladÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avrupa BirliÄŸine yÃ¶nelik ÅŸok bir suÃ§lamada bulundu

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, erken seçim sürecini resmen baÅŸlatmak üzere parlamentonun feshi için Kraliçe 2. Elizabeth’le görüÅŸmesinin ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi “10 Numara”da açÄ±klamalarda bulundu.KÄ±ta AvrupasÄ±'ndaki basÄ±nÄ±n Ä°ngiltere’nin müzakere pozisyonunu yanlÄ±ÅŸ yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan May, “Avrupa Komisyonunun müzakere duruÅŸu katÄ±laÅŸtÄ±. AvrupalÄ± siyasetçiler ve yetkililer Ä°ngiltere’ye yönelik tehditlerde bulunuyor. Bütün bu eylemlerin zamanlamasÄ± Ä°ngiltere’de 8 Haziran’da yapÄ±lacak genel seçimin sonucunu etkileme kastÄ±yla ayarlanmÄ±ÅŸ.” diye konuÅŸtu.

Avrupa BirliÄŸi (AB) ile ülkesinin birlikten ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) konusunda bir anlaÅŸmaya varmak istediÄŸini belirten May, “Ancak son birkaç günde yaÅŸanan olaylar gösteriyor ki bizim dileklerimiz ne olursa olsun ve AvrupalÄ± siyasetçilerin pozisyonlarÄ± ne kadar makul olursa olsun, Brüksel’de bu müzakerelerin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± istemeyenler var.” görüÅŸünü dile getirdi.

Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±nÄ± da uyaran May, “EÄŸer bu müzakereleri doÄŸru yapamazsak, eÄŸer Brüksel’deki bürokratlarÄ±n bizi ezmesine izin verirsek, herkes için gerçek fÄ±rsatlar içeren daha adil bir toplum olma ÅŸansÄ±nÄ± kaybederiz.” ifadelerini kullandÄ±.