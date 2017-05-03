Ana Sayfa | DÃœNYA 03/05/2017 21:16

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May AB'yi bakÄ±n neyle suÃ§ladÄ±

Theresa May

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avrupa BirliÄŸine yÃ¶nelik ÅŸok bir suÃ§lamada bulundu

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, erken seçim sürecini resmen baÅŸlatmak üzere parlamentonun feshi için Kraliçe 2. Elizabeth’le görüÅŸmesinin ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi “10 Numara”da açÄ±klamalarda bulundu.KÄ±ta AvrupasÄ±'ndaki basÄ±nÄ±n Ä°ngiltere’nin müzakere pozisyonunu yanlÄ±ÅŸ yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan May, “Avrupa Komisyonunun müzakere duruÅŸu katÄ±laÅŸtÄ±. AvrupalÄ± siyasetçiler ve yetkililer Ä°ngiltere’ye yönelik tehditlerde bulunuyor. Bütün bu eylemlerin zamanlamasÄ± Ä°ngiltere’de 8 Haziran’da yapÄ±lacak genel seçimin sonucunu etkileme kastÄ±yla ayarlanmÄ±ÅŸ.” diye konuÅŸtu.

Avrupa BirliÄŸi (AB) ile ülkesinin birlikten ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) konusunda bir anlaÅŸmaya varmak istediÄŸini belirten May, “Ancak son birkaç günde yaÅŸanan olaylar gösteriyor ki bizim dileklerimiz ne olursa olsun ve AvrupalÄ± siyasetçilerin pozisyonlarÄ± ne kadar makul olursa olsun, Brüksel’de bu müzakerelerin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± istemeyenler var.” görüÅŸünü dile getirdi.

Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±nÄ± da uyaran May, “EÄŸer bu müzakereleri doÄŸru yapamazsak, eÄŸer Brüksel’deki bürokratlarÄ±n bizi ezmesine izin verirsek, herkes için gerçek fÄ±rsatlar içeren daha adil bir toplum olma ÅŸansÄ±nÄ± kaybederiz.” ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Christie's MÃ¼zayede Evi

GÃ¶k taÅŸÄ± parÃ§alarÄ± aÃ§Ä±k artÄ±rmayla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya ile yaÅŸÄ±t olan gÃ¶k taÅŸlarÄ± New York'taki Christie's MÃ¼zayede Evi tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

donald trump

Trump Filistin ve Ä°srail'in barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalamasÄ±nÄ± istiyorum dedi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Filistin ve Ä°srail'in barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalamasÄ± istediÄŸini duyurdu

maden gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸÃ¼

KÃ¶mÃ¼r madenine patlama 40'tan fazla iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda

Ä°ran'Ä±n kuzey eyaletlerinden GÃ¼listan'a baÄŸlÄ± AzerÅŸehr kentindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 40'Ä± aÅŸkÄ±n iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±