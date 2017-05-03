Ana Sayfa | DÃœNYA 03/05/2017 21:37

GÃ¶k taÅŸÄ± parÃ§alarÄ± aÃ§Ä±k artÄ±rmayla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Christie's MÃ¼zayede Evi

DÃ¼nya ile yaÅŸÄ±t olan gÃ¶k taÅŸlarÄ± New York'taki Christie's MÃ¼zayede Evi tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

New York'taki Christie's Müzayede Evi, nadir gök taÅŸÄ± parçalarÄ±ndan oluÅŸan bir koleksiyonu internet üzerinden açÄ±k artÄ±rmayla satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±.Chistie's internet sitesinde duyurulan "Deep Ä°mpact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites" (Derin Etki: Mars'tan, Ay'dan ve DiÄŸer Nadir Gök TaÅŸlarÄ±) adlÄ± mezatta, her biri en az 4,5 milyar yÄ±llÄ±k, yani yaklaÅŸÄ±k dünya ile yaÅŸÄ±t 15 gök taÅŸÄ± parçasÄ±nÄ±n yer alacaÄŸÄ± belirtildi.Her biri doÄŸal olarak ÅŸekillenmiÅŸ metal alaÅŸÄ±mlÄ± gök taÅŸlarÄ±nÄ±n bin ila 120 bin dolardan alÄ±cÄ± bulmasÄ± bekleniyor.

Mars ve Ay'dan koparak dünyaya ulaÅŸan gök taÅŸÄ± parçalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± asteroidlerden gelen nadir parçalarÄ±n, dünyadaki en eski kaya formasyonlarÄ±ndan birkaç yüz milyon yÄ±l daha yaÅŸlÄ± olduÄŸu kaydedildi.Müzayede Evi'nin internet sitesi üzerinden yapÄ±lacak açÄ±k artÄ±rmada teklifler, 3-7 MayÄ±s tarihlerinde verilecek.

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