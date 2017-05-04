Ana Sayfa | DÃœNYA 04/05/2017 08:39

FBI BaÅŸkanÄ±ndan Rusya'yÄ± kÄ±zdÄ±racak aÃ§Ä±klama

James Comey

ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu BaÅŸkanÄ± Comey, Rusya ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamada bulundu

James Comey, “Rusya, eÄŸilimlerine ve yeteneklerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” dedi.Comey, ABD Senatösü Adalet Komitesinde düzenlenen oturumda Rusya’nÄ±n ABD seçimlerine müdahale ettiÄŸi yönündeki tartÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda senatörlerin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.Rusya’nÄ±n “kapasitesine” dikkat çeken Comey, “Rusya, eÄŸilimlerine ve yeteneklerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” ifadesini kullandÄ±.

Rusya’nÄ±n ABD siyasetine müdahale giriÅŸimlerinin çok da yakÄ±n zamana dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Comey, Rusya’nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda ABD baÅŸkanlÄ±k seçimlerine de müdahale etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Comey, "Bu süreç içerisinde öÄŸrendiÄŸimiz en büyük ders, Rusya’nÄ±n böyle bir giriÅŸimi tekrar yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± oldu. Çünkü 2016 seçimlerinde yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu gördüler." diye konuÅŸtu.BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Demokrat Partinin e-postalarÄ±nÄ±n ele geçirilmesinin arkasÄ±nda RuslarÄ±n olduÄŸunu belirten Comey, “Demokrat Parti ve diÄŸer organizasyonlarÄ±n sistemlerinin ele geçirilmesinin arkasÄ±nda Rusya’nÄ±n olduÄŸundan son derece eminiz.” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

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