Ä°dlib'deki mÃ¼lteci kamplarÄ± Ä°HA'larla vuruldu Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib'deki mÃ¼lteci kampÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 12 kiÅŸi yaralandÄ±

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinin DerkuÅŸ beldesinde 2 mülteci kampÄ± ve sivil araçlar insansÄ±z hava araçlarÄ±yla (Ä°HA) vuruldu. SaldÄ±rÄ±larda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12 kiÅŸi yaralandÄ±.Ä°dlib Sivil Savunma Sözcüsü Ahmet Ebu Nur, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, öÄŸlen saatlerinde DerkuÅŸ'da bulunan Vefa mülteci kampÄ±na Ä°HA ile düzenlenen ilk saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± çadÄ±rlarÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ebu Nur, "AkÅŸam saatlerinde ikinci Ä°HA saldÄ±rÄ±sÄ± DerkuÅŸ'daki Halep 1 kampÄ±nÄ± hedef aldÄ±. SaldÄ±rÄ±da bir kÄ±z çocuÄŸu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Yaralanan 9 sivil bölgedeki saÄŸlÄ±k merkezlerine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±." dedi.Üçüncü Ä°HA saldÄ±rÄ±sÄ±nda beldedeki bazÄ± sivil araçlarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ebu Nur, saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bir kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Ä°dlib Sivil Savunma'nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan Ä°HA veya Ä°HA'larÄ±n hangi ülkeye ait olduÄŸunun belirlenemediÄŸi ifade edildi.