Ana Sayfa | DÃœNYA 04/05/2017 09:15

ÃœnlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking'ten Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Stephen Hawking

ÃœnlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking, insanlÄ±ÄŸÄ±n hayatta kalmak iÃ§in dÃ¼nyayÄ± 100 yÄ±l iÃ§erisinde terk etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi

BBC''nin yeni belgeselinde konuÅŸan Hawking, insanlÄ±ÄŸÄ±n dünyadaki vaktinin kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Stephen Hawking, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, astroid çarpmasÄ±, salgÄ±n hastalÄ±klar ve aÅŸÄ±rÄ± nüfusun dünyada kalÄ±nmasÄ± durumunda insanlÄ±ÄŸÄ± yok edeceÄŸini belirtti.Belgeselde Hawking ve eski öÄŸrencisi Christophe Halfard'Ä±n, insanlÄ±ÄŸÄ±n uzayda nasÄ±l yaÅŸayabileceÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.

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