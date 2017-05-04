ÃœnlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking'ten Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

ÃœnlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking, insanlÄ±ÄŸÄ±n hayatta kalmak iÃ§in dÃ¼nyayÄ± 100 yÄ±l iÃ§erisinde terk etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
BBC''nin yeni belgeselinde konuÅŸan Hawking, insanlÄ±ÄŸÄ±n dünyadaki vaktinin kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Stephen Hawking, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, astroid çarpmasÄ±, salgÄ±n hastalÄ±klar ve aÅŸÄ±rÄ± nüfusun dünyada kalÄ±nmasÄ± durumunda insanlÄ±ÄŸÄ± yok edeceÄŸini belirtti.Belgeselde Hawking ve eski öÄŸrencisi Christophe Halfard'Ä±n, insanlÄ±ÄŸÄ±n uzayda nasÄ±l yaÅŸayabileceÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.