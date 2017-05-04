FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± canlÄ± yayÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ hareketinin adayÄ± eski Sosyalist Ekonomi BakanÄ± Emmanuel Macron ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe (FN) adayÄ± Marine Le Pen canlÄ± yayÄ±nda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

FransÄ±zlarÄ±n protestolarÄ± ve temsil krizi tartÄ±ÅŸmalarÄ± sebebiyle gergin bir kampanya süreci yaÅŸayan adaylar kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. SunucularÄ±n sorduÄŸu sorulara sÄ±rayla cevap veren iki aday arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma hararetli geçti. Birbirlerinin sÄ±kça sözünü kesen ve birbirlerini eleÅŸtiren Macron ve Le Pen milyonlarÄ± ekran baÅŸÄ±na kilitledi.

ADAYLARDAN KÄ°ÅžÄ°SEL SALDIRI

Macron'un geçmiÅŸini sÄ±kça hatÄ±rlatan Le Pen, Emmanuel Macron‘un eski düzenin bir devamÄ± olduÄŸunu, eski Sosyalist BakanÄ±n ayrÄ±ca bankacÄ±lÄ±ktaki geçmiÅŸini hatÄ±rlatarak, “AvrupacÄ± ve Finans dünyasÄ±nÄ±n adayÄ±, kendisine göre her ÅŸey alÄ±nÄ±p satÄ±labiliyor, insanlar dahil” dedi.

KiÅŸisel saldÄ±rÄ±ya maruz kalan Macron, Le Pen'in saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili, “Siyasi programÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekran baÅŸÄ±ndaki FransÄ±zlar da bu sayede görüyor. SayÄ±n Le Pen sorulara cevap vermek yerine geçmiÅŸten ve baÅŸkalarÄ±ndan bahsetmeyi tercih ediyor” diye konuÅŸtu.

TartÄ±ÅŸma boyunca Le Pen, Macron‘un “halkÄ±n deÄŸil bankalarÄ±n ve büyük ÅŸirketlerin”, kendisinin ise “FransÄ±zlarÄ±n ve isçilerin” adayÄ± olduÄŸunu ifade etti. Macron ise, Le Pen'in Fransa'yÄ± “kapatma” politikasÄ±nÄ±n ne kadar zararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayÄ±p Le Pen'in projelerinin gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Le Pen'in FransÄ±zlara yalan söylediÄŸini belirtti.

Le Pen tartÄ±ÅŸma boyunca bugün Fransa'nÄ±n bulunduÄŸu durumda Macron ‘un da payÄ± olduÄŸunun ve eski BakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerken, Macron eleÅŸtirilerin “saçmalÄ±klar” üzerine dayalÄ± olduÄŸunu savundu.

Cezayir katliamÄ± hakkÄ±nda Macron'un “Fransa, insanlÄ±k suçu iÅŸledi” dediÄŸini hatÄ±rlatan Le Pen, “Siz CumhurbaÅŸkanÄ± olarak böyle diyorsanÄ±z o ülkenin gençleri tabi gelip Fransa'dan intikam almak ister. Terörizmde kendi payÄ±nÄ±zÄ± olduÄŸunu da tanÄ±yÄ±n” dedi.

Le Pen, Macron‘un terörizm konusunda hiçbir teklifi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken Macron, Le Pen'in terörizme karÅŸÄ± vatandaÅŸlÄ±ktan atma teklifine “kendini patlatanlar, intihar saldÄ±rÄ±larÄ± düzenleyenleri vatandaÅŸlÄ±ktan atmakla mÄ± korkutacaksÄ±nÄ±z” ironisini yaptÄ±.

Terörizm, Avrupa BirliÄŸi, büyük ÅŸirketlerin ülkeden gitmesi, saÄŸlÄ±k, isçi haklarÄ±, iÅŸsizlik, emeklilik gibi önemli konularÄ±n sorulduÄŸu tartÄ±ÅŸmada her iki aday da çok farklÄ± programlar sundu.