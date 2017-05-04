Ana Sayfa | DÃœNYA 04/05/2017 09:56

Facia gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan 35 iÅŸÃ§i can verdi

iran maden faciasÄ±

Ä°ran'Ä±n Yurt kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlamada gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan 35 iÅŸÃ§i can verdi

Ä°ran'Ä±n kuzey eyaletlerinden Gülistan'a baÄŸlÄ± AzerÅŸehr kentindeki Zemestan Yurt kömür madeninde meydana gelen patlamada göçük altÄ±nda kalan 35 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.Ä°ran Ä°ÅŸçi Haber AjansÄ±na (ILNA) göre, basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Ä°ran ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Ali Rebii, "Maalesef göçük altÄ±nda kalan tüm madenciler hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler." dedi.

Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi madende ÅŸu ana kadar 21 madencinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.KÄ±zÄ±layÄ± Arama Kurtarma Birimi BaÅŸkanÄ± Åžahin Fethi, öÄŸle vakitlerinde meydana gelen göçük altÄ±nda kalan 40'dan fazla iÅŸçiden 6'sÄ±nÄ±n yaralÄ± olarak kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

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