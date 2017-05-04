Hava kirliliÄŸi nedeniyle halka sokaÄŸa Ã§Ä±kmayÄ±n uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de kum fÄ±rtÄ±nasÄ±yla gelen hava kÃ¼tlesi nedeniyle halka sokaÄŸa Ã§Ä±kmama uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Çin'in orta ve kuzey kesiminde hava kirliliÄŸi tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±.Çin Ulusal Meteoroloji Ä°daresi, baÅŸkent Pekin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 eyaletteki pek çok kentte havadaki zararlÄ± partikül oranÄ±nÄ± ölçen PM 2,5 deÄŸerinin, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün "saÄŸlÄ±klÄ±" eÅŸik olarak kabul ettiÄŸi 25 deÄŸerinin 32 kat üzerine çÄ±karak 800'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. PM 2,5 deÄŸerinde 150 ve üzeri, "tehlikeli" kabul ediliyor.

Ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde dün geceden itibaren etkili olmaya baÅŸlayan kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n getirdiÄŸi kirli hava dalgasÄ±, hava kirliliÄŸinin tehlikeli boyutlara ulaÅŸmasÄ±na neden oldu. 21 milyon nüfusa sahip baÅŸkentteki bazÄ± bölgelerde görüÅŸ mesafesi 100 metreye kadar düÅŸtü.

Yetkililer, yarÄ±n sabaha kadar süreceÄŸi tahmin edilen fÄ±rtÄ±na ve hava kirliÄŸi nedeniyle mecbur kalmadÄ±kça sokaÄŸa çÄ±kÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, maske kullanÄ±lmasÄ± ve fiziksel efor gerektiren etkinliklerden kaçÄ±nÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulundu.

Ä°ç MoÄŸolistan'dan gelen kum fÄ±rtÄ±nasÄ±

TrafiÄŸe çÄ±kanlara azalan görüÅŸ mesafesi nedeniyle dikkatli araç kullanmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken havalimanlarÄ±ndaki güvenlik tedbirlerinin de artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Çin'in kuzeyindeki Ä°ç MoÄŸolistan Özerk Bölgesi'nden gelen kum fÄ±rtÄ±nasÄ±, zararlÄ± partiküllerle birleÅŸerek kirliliÄŸin daha geniÅŸ bir alana yayÄ±lmasÄ±na neden oluyor.Solunum yoluyla ciÄŸerlere yerleÅŸen havadaki zararlÄ± parçacÄ±klar, kana karÄ±ÅŸarak solunum yollarÄ± enfeksiyonu, kanda pÄ±htÄ±laÅŸma ve kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na yol açarken astÄ±m ve KOAH gibi hastalÄ±klarÄ± olan yaÅŸlÄ±lar için ölümcül sonuçlar doÄŸurabiliyor.

Hava kirliliÄŸi, her yÄ±l 1 milyon 600 bin Çinlinin canÄ±nÄ± alÄ±yor

YaklaÅŸÄ±k 1 milyar 370 milyonluk nüfusuyla dünyanÄ±n en kalabalÄ±k ülkesi Çin'de her yÄ±l 1 milyon 600 bin kiÅŸi hava kirliliÄŸine baÄŸlÄ± hastalÄ±klardan hayatÄ±nÄ± kaybediyor.Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliÄŸiyle mücadele etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. HÄ±zlÄ± kalkÄ±nma ve sanayileÅŸmenin bedeli olarak Çin'deki büyük ÅŸehirlerin çoÄŸu, aynÄ± zamanda dünyanÄ±n en kirli kentleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Ülkede hava kirliliÄŸi alarmÄ± verildiÄŸinde okullar kapatÄ±lÄ±yor, trafiÄŸe çÄ±kan otomobil sayÄ±sÄ± azalÄ±yor ve halk sokakta maskeyle dolaÅŸÄ±yor.