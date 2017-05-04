Ana Sayfa | DÃœNYA 04/05/2017 10:49

FlaÅŸ Ä°ngiltere Kraliyet SarayÄ±nda hareketli saatler yaÅŸanÄ±yor

Buckingham Palace

Ä°ngiltere Kraliyet SarayÄ± Buckingham'da gece yarÄ±sÄ± 03.00 civarlarÄ±nda yetkililer acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Ä°ngiltere'de olaÄŸanüstü saatler yaÅŸanÄ±yor. Associated Press'in haberine göre tüm kÄ±demli personeller Buckingham SarayÄ±'nda acil toplantÄ±ya davet edildi. Rutine uymayan toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan yapan kraliyet kaynaklarÄ± 'EndiÅŸe yaratacak bir durum yok' açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.Ancak Ä°ngiliz medyasÄ±nda Prens Philip'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Buckhingham SarayÄ±'nÄ±n resmi yetkilileri ise açÄ±klama yapmaktan kaçÄ±ndÄ±.Reuters'Ä±n haberine göre kaynaklar Kraliçe Elizabeth ve kocasÄ± Prens Philip'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda bir alarmÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.ÇÄ±kan haberlerde Prens Philip'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi halinde saraydaki bayraklarÄ±n indirilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Hali hazÄ±rda saraydaki bayraklarin indirilmesi gibi bir durum söz konusu deÄŸil.

BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde Kraliyete baÄŸlÄ± tüm yetkililerin gece saat 3 sularÄ±nda saraydaki acil durum toplantÄ±sÄ±na çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Ä°ngiliz medyasÄ±nda çÄ±kan haberlere göre toplantÄ±ya Chamberlain Lordu'nun ve Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Christopher Geidt'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da yetkili katÄ±ldÄ±. 

Son dönemlerde Kraliçe Elizabeth'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili endiÅŸeler bulunuyor. Noel döneminde Kraliçe ve Prens aÄŸÄ±r bir grip atlatmÄ±ÅŸlardÄ±. Kraliçe Elizabeth 91, Kral Philip 95 yaÅŸÄ±nda.

Kaynak: Hürriyet

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