Ana Sayfa | DÃœNYA 04/05/2017 11:07

35 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ maden faciasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ulusal yas ilan edildi

maden faciasÄ±

Ä°ran'Ä±n GÃ¼listan eyaletinde dÃ¼n yaÅŸanan maden faciasÄ± sonrasÄ±, eyalette 3 gÃ¼n genel yas ilan edildi

Ä°ran resmi haber ajansÄ±nda (IRNA) yer alan habere göre, AzadÅŸehr kentinde meydana gelen maden faciasÄ± sonrasÄ±, Ä°ran Lideri Ali Hamaney'in Gülistan temsilcisi ve eyalet valisi KazÄ±m Nurmufidi tarafÄ±ndan eyalette 3 günlük genel yas ilan edildi.Gülistan eyalet valisi Nurmufidi yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, maden faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulundu.

Ä°ran'Ä±n kuzey eyaletlerinden Gülistan'daki bir kömür madeninde, dün öÄŸlen saatlerinde, meydana gelen patlama sonucu 35 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ 70 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.Åžimdiye kadar 22 kiÅŸinin cansÄ±z bedeninin göçük altÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, kalan 13 madencinin cesedine ulaÅŸmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini kaydetti.

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