Acil toplantÄ±nÄ±n sebebi belli oldu tÃ¼m gÃ¶revlerinden istifa etti

Ä°ngiltere Kraliyet SarayÄ± Buckingham'da gece yarÄ±sÄ± acilen gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±nÄ±n nedeni belli oldu

Ä°ngiiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Ä°ngiltere Prensi Philip, Kraliyet ailesi içindeki tüm görevlerinden ayrÄ±ldÄ±. Edinburgh Dükü Philip'in bütün görevlerinden ayrÄ±lmasÄ±, Kraliçe Elizabeth'in dün gece saatlerinde bütün Kraliyet ailesi üyelerini acil toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klandÄ±.Associated Press'in haberine göre tüm kÄ±demli personeller Buckingham SarayÄ±'nda acil toplantÄ±ya davet edildi. Rutine uymayan toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan yapan kraliyet kaynaklarÄ± 'EndiÅŸe yaratacak bir durum yok' açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Ancak Ä°ngiliz medyasÄ±nda ilk olarak Prens Philip'in ya da Kraliçe Elizabeth'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± dolaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±n, Prens Philip'in görevlerinden istifa ettiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Reuters'Ä±n haberine göre kaynaklar Kraliçe Elizabeth ve kocasÄ± Prens Philip'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda bir alarmÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. ÇÄ±kan haberlerde Prens Philip'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi halinde saraydaki bayraklarÄ±n indirilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±. HâlihazÄ±rda saraydaki bayraklarin indirilmesi gibi bir durum söz konusu deÄŸil.

BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde Kraliyete baÄŸlÄ± tüm yetkililerin gece saat 3 sularÄ±nda saraydaki acil durum toplantÄ±sÄ±na çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Ä°ngiliz medyasÄ±nda çÄ±kan haberlere göre toplantÄ±ya Chamberlain Lordu'nun ve Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Christopher Geidt'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da yetkili katÄ±ldÄ±.

Son dönemlerde Kraliçe Elizabeth'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili endiÅŸeler bulunuyor. Noel döneminde Kraliçe ve Prens aÄŸÄ±r bir grip atlatmÄ±ÅŸlardÄ±. Kraliçe Elizabeth 91, Kral Philip 95 yaÅŸÄ±nda.