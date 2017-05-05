Alaska aÃ§Ä±klarÄ±nda Amerikan savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±na engelleme

GeÃ§tiÄŸimiz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Alaska aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Rus bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma KomutanlÄ±ÄŸÄ± (NORAD), pazartesi günü Alaska açÄ±klarÄ±nda bir Amerikan F-22 Raptor savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n, TU-95 model iki Rus bombardÄ±man uçaÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.NORAD'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Sözcü John Cornelio, Rus bombardÄ±man uçaklarÄ±na iki jetin de eskortluk ettiÄŸini ve uçaklarÄ±n uluslararasÄ± sularda olmasÄ±na raÄŸmen Alaska'nÄ±n Point Hope kÄ±yÄ±sÄ±na 80 kilometre kadar yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Rus uçaklarÄ±nÄ±n Alaska kÄ±yÄ±sÄ±na yaklaÅŸmasÄ± üzerine F-22 Raptor savaÅŸ uçaÄŸÄ± tarafÄ±ndan engellendikleri ifade edilen açÄ±klamada, 2015'ten bu yana ilk kez Rus bombardÄ±man uçaklarÄ±na baÅŸka Rus jetlerinin eÅŸlik ettiÄŸi belirtildi.

Daha sonra Rus A-50 tipi Mainstay gözetleme uçaÄŸÄ±nÄ±n da aynÄ± bölgede seyrettiÄŸi ancak uluslararasÄ± sularda seyrini sürdüren uçaÄŸa herhangi bir engelleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.NORAD Sözcüsü Cornelio, bu tür adÄ±mlarÄ± beklediklerini, bunlarÄ±n çok sürpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçaklarÄ±n da zaman zaman Rusya ve Çin sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.