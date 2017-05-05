Okula fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi 81 kiÅŸi can verdi

Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda bir okula dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 81 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, terör örgütü DEAÅž'Ä±n kontrolünde bulunan 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan füze saldÄ±rÄ±sÄ±nda okula sÄ±ÄŸÄ±nanlardan 34'ü erkek, 29'u kadÄ±n, 18'i çocuk olmak üzere 81 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DEAÅž ile silahlÄ± güçler arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle sivil insanlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± okulun hangi güç tarafÄ±ndan bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n henüz belirlenemediÄŸi belirtildi.Öte yandan, Terörle Mücadele Biriminden YüzbaÅŸÄ± Ali el-Behadili, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, birime baÄŸlÄ± güçlerin En-Neccar Mahallesi yakÄ±nlarÄ±na düzenlediÄŸi füze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸ idaresinden sorumlu Habib Abdulcebbar'Ä±n öldüÄŸünü söyledi.