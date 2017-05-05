Ana Sayfa | DÃœNYA 05/05/2017 12:13

Barack Obama Fransa'daki seÃ§imlerde o isme bÃ¶yle destek verdi

barack obama

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Emmanuel Macronâ€™u desteklediÄŸini duyurdu

ABD eski BaÅŸkanÄ± Obama'nÄ±n o açÄ±klamasÄ±: ''Emmanuel Macron’un yürütmüÅŸ olduÄŸu kampanyayÄ± beÄŸeniyorum. Fransa’nÄ±n Avrupa’da ve dünyanÄ±n her yerinde oynadÄ±ÄŸÄ± önemli role bir vizyon getirdi. Ve Fransa halkÄ± için daha iyi bir gelecek sözü veriyor. Ä°nsanlarÄ±n korkularÄ±nÄ± deÄŸil de umutlarÄ±nÄ± besliyor. ArtÄ±k seçim süreçlerinde bulunmak istemiyorum, çünkü ofisime gitmek zorunda deÄŸilim, ancak Fransa’nÄ±n seçimi, Fransa’nÄ±n geleceÄŸi ve bu kadar önemsediÄŸim deÄŸerler için çok önemlidir. Bu seçimin ne kadar önemli olduÄŸunu ve Emmanuel Macron’u ileri götürmek için desteklediÄŸimi bilmenizi isterim.”

EMMANUEL MACRON

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