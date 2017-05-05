Fransa'da Macron'dan Le Pen'e dev Ã§alÄ±m

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi adayÄ± YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi Lideri Emmanuel Macron'a ikinci tur iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'e karÅŸÄ± desteÄŸin yÃ¼zde 62 olduÄŸu bildirildi

Elabe kamuoyu ÅŸirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± ankete göre, Macron oylarÄ±nÄ± salÄ± günü yapÄ±lan bir önceki ankete göre yüzde 3 artÄ±rdÄ±.

Le Pen'e destek yüzde 38'e geriledi

Le Pen'e destek ise yine aynÄ± oranda azalarak yüzde 38'e geriledi.Macron ve Le Pen çarÅŸamba akÅŸamÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak ilk kez televizyonda tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar, tartÄ±ÅŸmadan sonra yapÄ±lan yorumlarda Macron'un daha ikna edici bulunduÄŸu belirtilmiÅŸti.Le Pen ve Macron arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olacak.