THY o Ã¼lkelere uÃ§uÅŸta laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), ABD ve Ä°ngiltere uÃ§uÅŸlarÄ±nda laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlayacak

THY Genel Müdürü Bilal EkÅŸi, Amerika ve Ä°ngiltere uçuÅŸlarÄ±nda business class yolcularÄ±na laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na bugün baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.EkÅŸi, Twitter'daki resmi hesabÄ±ndan cep telefonlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklama yönündeki kararÄ±n ardÄ±ndan Amerika ve Ä°ngiltere uçuÅŸlarÄ±nda yolculara laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±yla ilgili açÄ±klamada bulundu.Bilal EkÅŸi, "Amerika ve Ä°ngiltere uçuÅŸlarÄ±nda B/C (business class) yolcularÄ±mÄ±z Ä°çin laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na bugün baÅŸlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.