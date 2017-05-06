Ana Sayfa | DÃœNYA 06/05/2017 08:17

THY o Ã¼lkelere uÃ§uÅŸta laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor

thy

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), ABD ve Ä°ngiltere uÃ§uÅŸlarÄ±nda laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlayacak

THY Genel Müdürü Bilal EkÅŸi, Amerika ve Ä°ngiltere uçuÅŸlarÄ±nda business class yolcularÄ±na laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na bugün baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.EkÅŸi, Twitter'daki resmi hesabÄ±ndan cep telefonlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklama yönündeki kararÄ±n ardÄ±ndan Amerika ve Ä°ngiltere uçuÅŸlarÄ±nda yolculara laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±yla ilgili açÄ±klamada bulundu.Bilal EkÅŸi, "Amerika ve Ä°ngiltere uçuÅŸlarÄ±nda B/C (business class) yolcularÄ±mÄ±z Ä°çin laptop daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na bugün baÅŸlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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