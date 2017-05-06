Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge anlaÅŸmasÄ± gece yarÄ±sÄ± uygulamaya girdi

Suriye'de gece yarÄ±sÄ± saat 00.00 itibariyle gerilimi azaltma bÃ¶lgelerine iliÅŸkin anlaÅŸma uygulamaya girdi

ÇatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgeleri, gerilimi azaltma bölgeleri, yeÅŸil hat, güvenlik hatlarÄ± gibi farklÄ± terimlerle adlandÄ±rÄ±lan güvenli bölgeler, memorandumda yer alan ifadelere göre 6 ay boyunca geçerli olacak geçici bir önlem olup, bu süre garantör ülkelerin oy birliÄŸinde kararÄ±yla uzatÄ±labilecek.Suriye'de ateÅŸkesin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve Ä°ran, güvenli bölgeler kurulmasÄ±nÄ± öngören memorandumu imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

ANLAÅžMANIN YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RDÄ°ÄžÄ° 4 BÖLGE

Birincisi Lazkiye, Halep ve Hama'nÄ±n çeÅŸitli bölgeleri de dahil olmak üzere Ä°dlib; ikincisi Humus'un kuzeyi; üçüncüsü DoÄŸu Guta; dördüncüsüyse ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da kurulacak güvenli bölgelerde, krizin taraflarÄ± arasÄ±nda her türlü silah ve hava araçlarÄ± kullanÄ±larak süren çatÄ±ÅŸmalar sonlandÄ±rÄ±lacak.Suriye'de kurulacak bu bölgeler, uçuÅŸa kapalÄ± olacak.

ABD ÖNCÜLÜÄžÜNDEKÄ° KOALÄ°SYON: YORUM YOK

ABD öncülüÄŸündeki IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon ise, Suriye'de oluÅŸturulan gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili yorum yapmak istemiyor. Koalisyonun sözcüsü John Dorrian, "Gerilimi azaltmanÄ±n ne anlama gelebileceÄŸi ayrÄ±ntÄ±larÄ±na girmeyeceÄŸim" dedi.

Kaynak: Sputnik