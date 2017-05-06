Ana Sayfa | DÃœNYA 06/05/2017 08:23

Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge anlaÅŸmasÄ± gece yarÄ±sÄ± uygulamaya girdi

suriye gÃ¼venli bÃ¶lge uygulamasÄ±

Suriye'de gece yarÄ±sÄ± saat 00.00 itibariyle gerilimi azaltma bÃ¶lgelerine iliÅŸkin anlaÅŸma uygulamaya girdi

ÇatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgeleri, gerilimi azaltma bölgeleri, yeÅŸil hat, güvenlik hatlarÄ± gibi farklÄ± terimlerle adlandÄ±rÄ±lan güvenli bölgeler, memorandumda yer alan ifadelere göre 6 ay boyunca geçerli olacak geçici bir önlem olup, bu süre garantör ülkelerin oy birliÄŸinde kararÄ±yla uzatÄ±labilecek.Suriye'de ateÅŸkesin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve Ä°ran, güvenli bölgeler kurulmasÄ±nÄ± öngören memorandumu imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

ANLAÅžMANIN YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RDÄ°ÄžÄ° 4 BÖLGE

Birincisi Lazkiye, Halep ve Hama'nÄ±n çeÅŸitli bölgeleri de dahil olmak üzere Ä°dlib; ikincisi Humus'un kuzeyi; üçüncüsü DoÄŸu Guta; dördüncüsüyse ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da kurulacak güvenli bölgelerde, krizin taraflarÄ± arasÄ±nda her türlü silah ve hava araçlarÄ± kullanÄ±larak süren çatÄ±ÅŸmalar sonlandÄ±rÄ±lacak.Suriye'de kurulacak bu bölgeler, uçuÅŸa kapalÄ± olacak.

ABD ÖNCÜLÜÄžÜNDEKÄ° KOALÄ°SYON: YORUM YOK

ABD öncülüÄŸündeki IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon ise, Suriye'de oluÅŸturulan gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili yorum yapmak istemiyor. Koalisyonun sözcüsü John Dorrian, "Gerilimi azaltmanÄ±n ne anlama gelebileceÄŸi ayrÄ±ntÄ±larÄ±na girmeyeceÄŸim" dedi.

Kaynak: Sputnik

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Kim Jong-un

FlaÅŸ iddia CIA Kuzey Kore liderini zehirleyerek Ã¶ldÃ¼recekti

Kuzey Kore'nin ABD ve GÃ¼ney Kore'yi suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle suÃ§lamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuzey Kore liderinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmek istendiÄŸi iddia edildi

endonezya hapis

Cuma namazÄ± bahanesiyle topluca firar ettiler

Endonezya'nÄ±n Pekanbaru kentindeki Sialang Bungkuk hapishanesinde hapis yatan Ã§ok sayÄ±da mahkumun firar ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

donald trump

Donald Trump'Ä±n istediÄŸi o isim adaylÄ±ktan Ã§ekildi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan ABD Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterilen ikinci isim Mark Green, basÄ±nda yer alan haberler nedeniyle adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu