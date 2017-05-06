Donald Trump'Ä±n istediÄŸi o isim adaylÄ±ktan Ã§ekildi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan ABD Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterilen ikinci isim Mark Green, basÄ±nda yer alan haberler nedeniyle adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu

Green, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± bir açÄ±klamayla kendisi için önerilen pozisyondan vazgeçtiÄŸini açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamasÄ±nda, Amerikan medyasÄ±nda çÄ±kan bazÄ± haberlerin kendisini yÄ±prattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "bu haberlerin asÄ±lsÄ±z ve haksÄ±z bir ÅŸekilde ÅŸahsÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunan Green, "BaÅŸkan Trump'Ä±n beni aday göstermiÅŸ olmasÄ± ÅŸahsÄ±m için büyük bir onurdur ancak bakanlÄ±k pozisyonundan adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± geri çekmek büyük bir üzüntü kaynaÄŸÄ± oldu." ifadesine yer verdi.

Demokratlar ve bazÄ± insan haklarÄ± örgütleri, daha önce Tennessee senatörü olduÄŸu dönemde eÅŸcinsel haklarÄ±, Müslümanlar, Latin Amerika kökenliler ve diÄŸer bazÄ± konulardaki "sert" açÄ±klamalarÄ± nedeniyle Green'in adaylÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Buna karÅŸÄ±n Green ise bazÄ± liberal gruplarÄ±n, sözlerini çarpÄ±tarak aleyhinde kampanya yürüttüklerini iddia etti. YazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda da aynÄ± ÅŸikayetlerine deÄŸinen Green, Trump yönetiminin daha rahat çalÄ±ÅŸabilmesi ve karar verebilmesi için adaylÄ±ktan geri çekildiÄŸini vurguladÄ±.

AdaylÄ±ÄŸÄ± ABD Senatosunda oylanmasÄ± gereken Green için bazÄ± Cumhuriyetçi senatörlerin de endiÅŸelerini dile getirmesi, muhtemel bir oylamada Green'in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n zor olabileceÄŸi yorumlarÄ±na neden olmuÅŸtu. Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Green'in açÄ±klamalarÄ±nÄ± "oldukça endiÅŸe verici" bulduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

Trump'Ä±n bu pozisyon için ilk önerdiÄŸi isim olan milyarder iÅŸ adamÄ± Vincent Viola da "finansal baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n medyada tartÄ±ÅŸma konusu yapÄ±lmasÄ±ndan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" gerekçe göstererek ÅŸubat ayÄ±nda adaylÄ±ktan çekildiÄŸini duyurmuÅŸtu.Önceki BaÅŸkan Barack Obama döneminde görev yapan Kara Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning, 20 Ocak'ta yeni yönetim görevi devraldÄ±ktan sonra görevden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, Robert Speer bu pozisyona vekaleten atanmÄ±ÅŸtÄ±.