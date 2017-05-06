Cuma namazÄ± bahanesiyle topluca firar ettiler

Endonezya'nÄ±n Pekanbaru kentindeki Sialang Bungkuk hapishanesinde hapis yatan Ã§ok sayÄ±da mahkumun firar ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

YaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸinin, Cuma namazÄ± için hücrelerinden çÄ±kmalarÄ±na izin verilmeleri ardÄ±ndan kaçtÄ±klarÄ± belirtiliyor.Hapishanede kapasitesinin üstünde mahkûm olduÄŸu bildiriliyor.

Kaçan mahkûmlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k üçte birinin yakalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.Yetkililer, 300 kiÅŸilik kapasitesi olan hapishanede yaklaÅŸÄ±k 1900 mahkûmun bulunduÄŸunu, sadece beÅŸ, altÄ± gardiyanÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Kentin bulunduÄŸu bölgenin adalet bakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili, daha önce mahkûmlarÄ±n bazÄ± gardiyanlarÄ±, kendilerine ÅŸiddet uygulamakla suçladÄ±klarÄ± ve bununla ilgili ÅŸikâyette bulunduklarÄ±nÄ± söyledi.Åžehrin giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kapatan polis, kaçak mahkûmlarÄ± aramaya devam ediyor.